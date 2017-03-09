Сбитый у площади Победы полицейский получил перелом ноги

Попытка проверить документы у подозрительного гражданина закончилась переломом для сотрудника полиции в Московском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», полицию к одному из домов по улице Орджоникидзе утром 9 марта вызвали жильцы, заметившие, что по площадке расхаживают подозрительные личности. К половине десятого, когда двое оперативников приехали на место, насторожившие жителей люди уже вышли из парадной и сели в припаркованный «Форд». Один из полицейских, выполняя стандартную процедуру, подошел к машине и попросил водителя предъявить документы. Однако тот вовсе не собирался вступать в беседу с правоохранительными органами, а наоборот, хотел как можно быстрее от них уехать. Заметив, что машину уже завели, полицейский перегородил дорогу, но этим он водителя не напугал. «Форд» сорвался с места, «поймав» полицейского на бампер. В результате правоохранитель со сломанной ногой и ушибами оказался в больнице.

Судя по тому, как поспешно граждане пытались избежать общения с полицией, подозрения жильцов и оперативников были небеспочвенны. Сбивший полицейского «Форд» разыскивают.