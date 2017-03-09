Публичка «по ходу» разберётся, куда перевезёт 2,1 млн книг

Российская национальная библиотека (РНБ) определила, кто перевезёт для неё 2,1 миллиона книг из корпусов в центре Петербурга в новое здание на Московском проспекте. Транспортировку осуществит индивидуальный предприниматель Андрей Туманов, следует из информации, размещённой 7 марта на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, кроме печатных изданий, бизнесмену предстоит перевезти мебель и оборудование. Общий вес груза – больше 1,3 тысячи тонн. «Доставка массива изданий» должна осуществляться ежедневно машинами весом до 6 тонн. Срок исполнения заказа – до 22 декабря 2017 года, стоимость услуги – 6,4 миллиона рублей.

Любопытно, что в качестве пунктов отправления и назначения указаны не только старинные здания на площади Островского, 1/3, и Садовой улице, 18, и новый корпус на Московском проспекте, 165, но и ряд других адресов: газетный фонд на набережной Фонтанки, 36; отдел литературы стран Азии и Африки на Литейном проспекте, 49; Дом Плеханова на 4-й Красноармейской улице, 1/33; здание на набережной Обводного канала, 11 (оно в сентябре 2017 года должно быть передано РПЦ), а также два арендуемых здания – на Краснопутиловской улице, 109, и улице Орджоникидзе, 31/1.

«Фонтанка» не смогла 9 марта дозвониться до пресс-секретаря РНБ Анны Казаловой, чтобы узнать, какие издания и куда намерены перемещать. Зато нам удалось связаться по телефону с заместителем генерального директора по административно-хозяйственной части Игорем Козиным. «У нас идёт ротация. Кто-то едет на место другого. Одно подразделение съезжает, на его место приходит другое. Поэтому (книги. – Прим. ред.) приходится забирать с разных адресов», – пояснил он.

«Но в закупке не конкретизировано, какие адреса являются пунктами отправления, а какие – пунктами назначения», – заметил журналист.

«Я же вам объяснил. Всё будет по ходу», – ответил Козин.

Заметим, что Андрей Туманов – партнёр для Публички не новый. Предприниматель уже не раз выигрывал тендеры библиотеки на перевозку и доставку книг, например, в 2014 году выполнил два заказа общей стоимостью в 5,2 миллиона рублей. Господин Туманов также перевозил печатные издания для Библиотеки академии наук, Невской, Колпинской, Приморской библиотечных систем.

Публичка в 2017 году планирует достроить новый корпус для хранения книг на Московском проспекте. Новый генеральный директор заведения, экс-гендиректор московской Ленинки Александр Вислый также заявлял, что собирается обустроить музей книги в исторических зданиях РНБ на площади Островского и Садовой улице. Это предложение породило критику городской интеллигенции и библиотечного сообщества.

Размещение тендера на перевозку книг прошло на фоне информации о слиянии петербургской Публички и московской Ленинки. Соответствующее письмо Александр Вислый и исполняющий обязанности директора РГБ Владимир Гнездилов направили премьер-министру Дмитрию Медведеву.