В Госдуме предложили наказание до 8 лет тюрьмы за доведение подростков до суицида

Вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая сообщила, что депутаты Госдумы предложили наказывать восемью годами лишения свободы за доведение несовершеннолетних до самоубийства, передает ТАСС.

«Мы относим эти преступления к категории тяжких с максимальным уровнем ответственности (до 8 лет лишения свободы) и с лишением права заниматься определенной деятельностью до 10 лет», — пояснила Яровая.

Она уточнила, что совокупное наказание по нормам, предусмотренным законопроектом об уголовной ответственности за склонение детей и подростков к суицидам, может составить до 12 лет лишения свободы.

По словам Яровой, пакетом поправок, уже одобренным правительством и Верховным судом, предусматривается введение повышенной ответственности (до 8 лет лишения свободы) за доведение до самоубийства несовершеннолетних, беременных, введение уголовной ответственности (до 6 лет) за склонение несовершеннолетних к суицидам. Также проект предусматривает наказание за содействие суицидам, организацию деятельности, сопряженной с побуждением к совершению суицидов, и за организацию разного рода «игр», связанных с угрозой жизни.

Отмечается, что законопроект 9 марта будет внесен в Госдуму.

Яровая охарактеризовала ныне действующую статью Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства» как «спящую норму».