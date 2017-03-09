ГК «ЦДС» совместно со Сбербанком предлагают ипотеку по ставке 8,4%

ГК «ЦДС» и ПАО Сбербанк разработали новую ипотечную программу со ставкой от 8,4% годовых. Предложение распространяется на строящиеся объекты застройщика.

Ипотечный кредит со ставкой от 8,4% годовых предоставляется в рамках совместной программы ПАО Сбербанк и ГК «ЦДС» «Приобретение строящегося жилья». Первоначальный взнос составляет от 15% годовых, средства предоставляются на срок до 7 лет. Кредит может быть выдан без подтверждения дохода и занятости.

Данное предложение распространяется на строящиеся объекты ГК «ЦДС»: ЖК «Приневский», ЖК «Новое Янино» (корп. Г, Д), ЖК «Новые Горизонты», ЖК «Муринский Посад» 1 корп. (1, 2, 3, 4 этапы), ЖК «Новое Мурино» (9, 10 и 11 корпуса), ЖК «Весна 2» и ЖК «Весна 3».

«Сниженная ставка предоставляется на весь период кредитования, а не на ограниченный, как у большинства подобных предложений на рынке, — подчеркивает директор департамента недвижимости ГК «ЦДС» Сергей Терентьев. — Эта программа — своевременная альтернатива отмененной субсидированной ипотеки. Сейчас более половины сделок проводится с использованием заемных средств. Развитие линейки инструментов, повышающих доступность покупки жилья, — одно из приоритетных направлений деятельности ГК «ЦДС». В структуре компании выделено Управление кредитования и социальных программ, которое тесно взаимодействует и с финансовыми, и с государственными учреждениями. Многолетний опыт работы сотрудников Управления позволяет квалифицированно подобрать оптимальную программу для клиентов компании, собрать пакет документов и заключить договор».

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