Щеглов: Какие девушки арендуют букет или мужчину для фото

08.03.2017 12:00

Психотерапевт Лев Щеглов.

Что такое "одиночество в гнезде"? И почему услуги по аренде букета для селфи и мужчины для выхода в свет приобретают с каждым годом все большую популярность накануне 8 марта в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] рассказал известный петербургский психотерапевт Лев Щеглов.