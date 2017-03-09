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08.03.2017 12:00
Щеглов: Какие девушки арендуют букет или мужчину для фото
Что такое "одиночество в гнезде"? И почему услуги по аренде букета для селфи и мужчины для выхода в свет приобретают с каждым годом все большую популярность накануне 8 марта в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] рассказал известный петербургский психотерапевт Лев Щеглов.
Читайте текстовую версию интервью с гостем интернет-канала [Фонтанка.Офис] здесь.
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