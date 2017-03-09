ГУИОН начал принимать заявки на техпаспорт квартиры онлайн

Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН) начало принимать на своем сайте заявки на изготовление техпаспортов и техпланов недвижимости в Петербурге. Правда, забирать документы все равно придется в районных проектно-инвентаризационных бюро (ПИБ).

Как сообщает 9 марта ГУИОН, онлайн теперь можно оставить заявку и оплатить новый техпаспорт на квартиру, дом или место в паркинге, заказать отчет о стоимости жилья и записаться на прием.

До этого заявления приходилось подавать лично в районные ПИБы или Единый центр документов.