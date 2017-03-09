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09.03.2017 11:46

На Московском полицейский попал под колеса «Форда»

Сбегавший от полиции злоумышленник сбил одного из сотрудников в Московском районе Петербурга.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти 9 марта, «Форд Фокус» сбил оперуполномоченного полиции в районе площади Победы в районе девяти утра. Водитель иномарки проверять здоровье угодившего под колеса человека не собирался и быстро уехал с места аварии. По сообщениям очевидцев, помочь остановился проезжавший мимо водитель «Инфинити».

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» добавили, что полицейского сбили на Московском проспекте. По предварительной информации, инцидент произошел во время попытки задержать водителя «Форда» по подозрению в совершении преступления.

Пострадавший при исполнении сотрудник госпитализирован в состоянии средней тяжести. Проводится проверка.


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