Смольный разрывает два контракта на строительство социальных объектов

Два контракта на строительство детского сада и центра реабилитации инвалидов в Петербурге разрывает фонд капстроительства (ФКСР) Смольного. Работы стоимостью 400 млн рублей выполняли «Улмис» и «СпецСтройМонтаж».

Как указано на сайте госзакупок, уведомления были направлены подрядчикам 7 марта. Компании возводили детский сад на Суздальском шоссе и центр социальной реабилитации инвалидов на Камской улице Васильевского острова.

Компания «СпецСтройМонтаж», строившая детсад на 140 мест, должна была возвести фундамент в мае 2016-го, а к декабрю — сдать коробку здания. Однако подземные работы не завершены до сих пор, говорится в уведомлении. Более того, «СпецСтройМонтаж» возводил стены подвала с нарушением проекта. Они отклоняются от осей на 3-5 см.

Центр реабилитации инвалидов на Камской улице «Улмис» должен был сдать к концу 2016-го. Однако также не выдержал сроки. Обе компании не вернули в бюджет более 40 млн рублей авансов.

По данным СПАРК, 40% долей в «Улмис» принадлежит АО «Регионснаб» Юрия Воронкова. Компания поставляет оборудование для «Роснефти» и нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, «Регионснаб» контролирует 47% компании «Регионагросоюз». Бенефициары оставшейся доли — Хизир Атакуев и Марина Сечина, бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина.

В свою очередь, «СпецСтройМонтаж» принадлежит Виталию Санарову. Он работал зампредом комитета госстройнадзора и госэкспертизы Ленобласти. В 2012 году «Город812» сообщал об уголовном деле, возбужденном в его отношении. По мнению прокуратуры, чиновник представил подложные документы при приеме на работу. В 2013-м году уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» в отношении и.о. начальника Госэкспертизы Ленобласти было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Ранее комитет по строительству грозился расторгнуть с «Улмисом» еще один контракт – на строительство пожарного депо на Большой Озерной улице. Стоимость этих работ – 170 млн рублей.

В феврале комитет разорвал еще 4 контракта на миллиард рублей. В том числе — на строительство Комендантского проспекта и реконструкцию Богатырского, а также — на возведение жилого дома в Колпино и детсада в Зеленогорске.