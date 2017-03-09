Родные вице-спикера Солтана требуют 7 млн рублей с участника аварии

Родные погибшего в аварии вице-спикера ЗакСа Павла Солтана оценили моральные переживания в 7 млн рублей. Исковые требования оглашены в судебном процессе.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», сегодня, 9 марта, на первом заседании по делу петербуржца Дмитрия Изотова, обвиненного в гибели Солтана и его жены, состоялся допрос родственников вице-спикера. Брат Александр Солтан подтвердил свой гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Приемная дочь парламентария Вероника, которую он воспитывал с семи лет, оценила нравственные страдания в 6 млн.

Аргументом в пользу исков потерпевшие назвали нежелание Изотова приносить извинения и признавать вину. Подсудимый настаивает, что аварию инициировал сам Солтан.

Брат вице-спикера при допросе признал, что тот любил ездить быстро, нарушал скоростной режим. «Но не чаще, чем я и мы все», – поправился Александр Солтан.

Дмитрия Изотова обвинили в выезде вечером 14 августа 2016 года на встречную полосу трассы Парголово – Огоньки и столкновении с автомобилем Солтана. В ДТП погибли два человека, еще трое (в том числе годовалый ребенок Изотова) получили тяжелые травмы.