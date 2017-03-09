Прибыль застройщика ЛСР сократилась на 31% в 2016 году

Чистая прибыль петербургского застройщика ПАО «Группа ЛСР» в 2016 году составила 3,6 млрд рублей, что на 31% меньше, чем годом ранее, следует из финансового отчета компании, опубликованного на портале раскрытия информации.

Для сравнения, в 2015 году рост дохода компании составил 16%.

При этом выручка застройщика сократилась на 26% до 11,9 млрд рублей.

«Группа ЛСР» основана в 1993 году в Петербурге. Объединяет предприятия по производству строительных материалов, добыче и переработке нерудных ископаемых, оказанию механизированных услуг, девелопменту и строительству зданий. Основной совладелец — Андрей Молчанов.