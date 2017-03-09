Из притона на Невском уехали приезжие из Африки

Из борделя в центре Петербурга, кроме россиянок, в отдел полиции уехали приезжие из Африки. Самой старшей из «девушек» уже исполнился 51 год.

Как сообщили 9 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в интим-салон превратили квартиру в доме 53 по Невскому проспекту. Сотрудников полиции встретили две россиянки, гражданка сопредельного государства и две африканки. Возраст девушек, предлагавших секс за деньги, оказался «пестрым»: от 24 лет до 51 года. Также в квартире находился мужчина, который присматривал за работницами.

Всех сотрудников интимной сферы увезли в отдел полиции и составили административные протоколы. Иностранок также привлекли за нарушение миграционного законодательства.