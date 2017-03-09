В Петербурге торговцев зерном заставили заплатить миллионный долг по налогам

Чтобы сподвигнуть «Дом Белорусской Торговли» вернуть в бюджет миллионный долг, судебные приставы арестовали дюжину участков земли.

Как сообщили 9 марта в пресс-службе УФССП по Петербургу, ООО «Дом Белорусской Торговли» (часть концерна «Детскосельский») задолжал налоговикам почти 1,4 миллиона рублей. В Левобережном отделе судебных приставов Невского района возбудили исполнительное производство в отношении компании, которая занимается оптовой торговлей зерном, семенами и кормами, но предприятие в установленный срок с долгами не рассчиталось.

В попытке воздействовать на «Дом Белорусской Торговли» приставы прибавили к долгу 18 тысяч исполнительского сбора и наложили запрет на регистрационные действия с 12 земельными участками компании в Пушкинском районе. Угроза потери земли подействовала, и на счетах должника вскоре нашлась вся необходимая для налоговой инспекции сумма.

Деньги списали в счет погашения долга перед налоговой службой.