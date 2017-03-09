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09.03.2017 11:06

Глава одного из российских банков подозревается в афере на 1,35 млрд

В отношении руководителя одного из российских банков возбуждено уголовное дело по обвинению в афере с приобретением фальшивых векселей на сумму более 1,35 млрд руб., передает 9 марта РИА Новости.

«Злоумышленник совместно с группой неустановленных лиц совершил сделки от имени банка по приобретению подложных векселей на общую сумму свыше 1,35 млрд рублей… Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — сообщили в столичном главке МВД.

Название банка не сообщается. Отмечается, что обвиняемый самостоятельно одобрял сделки, являясь членом кредитного комитета.

Источник: «Газета.Ru»


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