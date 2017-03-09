Басни Крылова: как критиковать всех подряд и быть любимцем власти

09.03.2017 11:04

9 марта 1809 года вышла в свет первая книга басен Ивана Крылова, человека с оригинальными литературными пристрастиями, необычным графиком службы и странными для того времени увлечениями. О том, почему этому баснописцу сходили с рук самые острые замечания в адрес власти и общества, знает Константин Ранкс.

9 марта. В этот день 1809 года вышла в свет первая книга басен Ивана Крылова. Для большинства из нас Иван Крылов — это толстый дядюшка, сидящий в парке в Летнем саду в окружении героев своих басен. Любитель поесть, добродушный толстяк...

Скептически настроенные господа любят добавить, что его басни — это подражание французу Лафонтену. А Крылов и не скрывал, что ему нравился стиль знаменитого француза. А вот история интереса самого Крылова именно к басням весьма интересна.

Отец Ивана Андреевича с детства привил ему любовь к чтению и самостоятельным занятиям, что позволило достичь успехов во французском и итальянском языках. Еще он любил заниматься спортом, и юношей участвовал в кулачных боях, побивая взрослых мужчин. В общем — был целеустремлённым и стойким молодым человеком, а вдобавок еще и острословом. Устроившись работать в канцелярию Кабинета Ее Величества, начал издавать сатирический журнал, что очень рассердило императрицу Екатерину II.

В 1801 году князь Голицын отправился служить в Лифляндскую губернию, в Ригу, генерал-губернатором, и Иван Крылов получил место секретаря его канцелярии. Работал Иван Крылов очень энергично, разработав себе оригинальный график — с утра он трудился в бешеном режиме, затем закрывал кабинет, раздевался и ложился спать. Потому что в 8 часов вечера его ждала буйная ночная жизнь — женщины, вино и карты. В карты он играл виртуозно и зарабатывал за карточным столом гораздо больше, чем в губернаторстве.

Рассказывают, что однажды Голицын пошёл к секретарю в неурочное время. Крылов, услышав шаги, проснулся и сел за стол, но забыл одеться. Голицын очень смеялся, но Крылова не наказал — работа-то была сделана. В значительной мере она была связана с жалобами местных жителей.

Крылов постоянно сталкивался с примерами чванства, глупости, зазнайства. Напрямую говорить об этом не было никакой возможности. Нужен был иной язык, формально не оскорбительный. Пьесы — да, вариант. Его пьесы «Модная лавка» и «Урок дочкам» спустя несколько лет пройдут в Петербурге с успехом. Но театралов мало, нужно что-то более популярное. И таким жанром могла стать именно басня...

Крылов покинул Ригу в 1803 году, как говорили злые языки, за неудержимую страсть к женскому полу блистательной Риги. А в рижском замке, в резиденции президента Латвии висит портрет молодого Крылова кисти Карла Брюллова.

Что касается басен — уже в 1804 году он вовсю переводит на русский басни Лафонтена. Известный поэт, переводчик Лафонтена Дмитриев поддерживает Крылова, и тот начинает писать, всё больше и активнее...

Крылов, высмеивая всё и всех, умудрился быть всеобщим любимцем, обласканным императорской фамилией и публикой. Стоит почитать его биографии — Крылов мог себе позволить многое, за что страдали более знатные персоны. Будучи по натуре жестким и прозорливым человеком, он сжился с ролью жуира, бонвивана и беззлобного добряка. И вправду — ему самому не нужно было смеяться над пороками — над ними издевались персонажи его басен...

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