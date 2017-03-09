Под Хабаровском несколько тигров напали на домашних животных

В Хабаровском крае в Бичевском сельском поселении тигры утащили несколько собак и напали на лошадь. Об этом сообщила глава поселения Ирина Самодурова, передает 9 марта «Интерфакс».

По ее словам, в основном тигров замечают в поселке Кутузовка, в котором проживает около 110 человек, следы нескольких хищных животных «видят прямо во дворах у домов».

Она заявила, что от тигров погибли уже пять собак, последняя из которых была задавлена накануне.

«Хозяйка одного из домов, увидев, как тигр давит собаку, вышла на крыльцо, стала кричать и шуметь в попытке отпугнуть хищника. Тигр убежал, но собаку это не спасло», — рассказала Самодурова.

Она сообщила, что в феврале тигр также напал на лошадь, привязанную в огороде, но ей удалось отбиться.

«Население поселков предупредили об опасности, родителям рекомендовали не отпускать детей одних на улицу», — сказала Самодурова, добавив, что школьный автобус теперь забирает детей прямо от домов, а не с остановки, и привозит также к домам.

Начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края Юрий Колпак заявил, что места появления тигров обследуются охотоведами. Идет подготовка к отлову животных. По словам Колпака, предположительно, в поселки наведывается семья из трех тигров.