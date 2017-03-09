Обвиненный в гибели вице-спикера ЗакСа Солтана не признал вину

Всеволожский горсуд в четверг, 9 марта, начал рассматривать уголовное дело о гибели вице-спикера ЗакСа Павла Солтана. Подсудимый Дмитрий Изотов не согласен с обвинением в трагическом нарушении правил дорожного движения.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», процесс начался с оглашения обвинительного заключения. По словам представителя прокуратуры, Изотов 14 августа 2016 года на трассе Парголово – Огоньки ехал со скоростью 80-90 километров в час. На правом изгибе дороги его «Мерседес» вынесло на встречную полосу, по которой со скоростью около 80 километров в час двигался автомобиль «Тойота Версо» под управлением Павла Солтана.

При столкновении погибли парламентарий и его жена. Дочь Солтана получила тяжелые травмы (впоследствии она скончалась, выпав из окна), как и супруга и годовалый ребенок Изотова. В деле четыре человека признаны потерпевшими, причем с обеих сторон.

Дмитрий Изотов на вопрос судьи Натальи Ивановой ответил, что вину не признает, готов дать показания, но в конце судебного следствия.

Суд приступил к допросу потерпевших.