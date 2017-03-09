Кремль отправил жалобу 300 сотрудников Публички Мединскому

Администрация президента переадресовала жалобу 300 сотрудников Российской национальной библиотеки (РНБ), жалующихся на грядущее объединение с Российской государственной библиотекой (РГБ), в Министерство культуры. Документ 9 марта опубликовал в Facebook сотрудник петербургской Публички, вице-президент Петербургского библиотечного общества Сергей Басов.

«В вашем обращении на имя президента Российской Федерации поставлен вопрос, который разрешает Министерство культуры. В связи с этим для получения Вами ответа по существу обращение направлено в Министерство культуры», – указано в документе. Басов в связи с этим отметил, что ответ напоминает «типичную бюрократическую отписку», и, скорее всего, нарушает закон: «Администрация Президента направила обращение РНБ в ведомство, от действий которого мы просили защитить Библиотеку».

Напомним, письмо Владимиру Путину с просьбой не допустить слияние петербургской Публички и московской Ленинки сотрудники РНБ отправили в начале февраля. Они также просили обсудить реформу с профессиональным сообществом и читателями.

Добавим, что писатель, автор «Блокадной книги» Даниил Гранин выражал озабоченность возможным объединением премьер-министру Дмитрию Медведеву, но ответа на своё обращение не получил.