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09.03.2017 10:47

Кремль отправил жалобу 300 сотрудников Публички Мединскому

Администрация президента переадресовала жалобу 300 сотрудников Российской национальной библиотеки (РНБ), жалующихся на грядущее объединение с Российской государственной библиотекой (РГБ), в Министерство культуры. Документ 9 марта опубликовал в Facebook сотрудник петербургской Публички, вице-президент Петербургского библиотечного общества Сергей Басов.

«В вашем обращении на имя президента Российской Федерации поставлен вопрос, который разрешает Министерство культуры. В связи с этим для получения Вами ответа по существу обращение направлено в Министерство культуры», – указано в документе. Басов в связи с этим отметил, что ответ напоминает «типичную бюрократическую отписку», и, скорее всего, нарушает закон: «Администрация Президента направила обращение РНБ в ведомство, от действий которого мы просили защитить Библиотеку».

Напомним, письмо Владимиру Путину с просьбой не допустить слияние петербургской Публички и московской Ленинки сотрудники РНБ отправили в начале февраля. Они также просили обсудить реформу с профессиональным сообществом и читателями.

Добавим, что писатель, автор «Блокадной книги» Даниил Гранин выражал озабоченность возможным объединением премьер-министру Дмитрию Медведеву, но ответа на своё обращение не получил.

Справка:

Расположенная в Петербурге Российская национальная библиотека – одна из старейших в Восточной Европе и крупнейших в мире. Проект её создания в 1795 году утвердила императрица Екатерина II, на сегодняшний день в книгохранилище хранятся древние рукописи, старинные книги, крупнейшее собрание дореволюционных русских газет.

В январе 2017 год новый генеральный директор РНБ, экс-глава Российской государственной библиотеки Александр Вислый направил премьер-министру письмо с просьбой об объединении двух книгохранилищ. Хотя документ первоначально держался закрытым от публики, о нём стало известно библиотечному сообществу, бумага породила возмущение среди учёных, писателей, политиков Петербурга. В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. 15 февраля стало известно, что «дисциплинарное взыскание» может быть применено также к одному из ведущих библиографов Российской национальной библиотеки Никите Елисееву.


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