Пешие прогулки побудили петербуржца заплатить алименты

Четыре дня пеших прогулок заставили жителя Красносельского района Петербурга выплатить алименты в пользу дочери. Разлука с немецким автомобилем оказалась эффективной мотивацией.

Как сообщили 9 марта в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов, 30-летний петербуржец задолжал 148 тысяч рублей на содержание своей 11-летней дочери. От приставов он скрываться не стал, явился на приём и сообщил о собственной финансовой несостоятельности. Уезжал от отдела он на Audi A6. На следующий день судебные исполнители отправились к дому должника, арестовали иномарку и отправили на штрафстоянку, где машина пробыла четыре дня.

Этого оказалось достаточно, чтобы мужчина привел свои финансовые дела в порядок и заплатил не только 148 тысяч, но и 10 тысяч рублей исполнительского сбора, а также покрыл расходы по хранению автомобиля.