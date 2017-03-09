СМИ: Главари ИГ покинули свою "столицу" Ракку

Несколько руководителей террористической группировки "Исламское государство" (запрещенная в РФ организация) покинули город Ракка, считающийся "столицей" боевиков, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в военном ведомстве США.

Собеседники издания сообщили, что убежавшие из Ракки командиры намерены переместиться в другие "более безопасные" города в Сирии и Ираке. По данным собеседников газеты, в Ракке остается около 3-4 тысяч боевиков ИГ.

В середине февраля иракские военные заявили, что главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади переместился из Ракки на иракскую территорию. Представитель Пентагона накануне сказал, что, по данным американского военного ведомства, аль-Багдади находится не в Мосуле.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники в разведслужбах США и Ирака 8 марта сообщило, что главарь ИГ, вероятно, скрывается в иракской пустыне и старается не появляться в опорных пунктах боевиков. Он может переезжать с места на место по несколько раз в день и чаще всего останавливается в подконтрольных боевикам селениях мирных жителей. Кроме того, аль-Багдади не использует средства связи, которые можно было бы отследить.

Самопровозглашенная "столица" ИГ город Ракка расположен на севере Сирии (160 километров к востоку от Алеппо) на берегу реки Евфрат. Город был захвачен боевиками в 2013 году. После перехода в руки террористов правительственные войска пытались отбить населенный пункт, в том числе с помощью авиации, но безуспешно. В 2014 году сирийская армия потеряла контроль над всей провинцией Ракка.