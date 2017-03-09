Ирландец прокатился от Зимнего дворца до Авиагородка за 16 тысяч

Петербургские цены смутили гостя из Ирландии: за поездку из центра города в гостиницу в Московском районе таксист взял с него 16 тысяч рублей. Обидевшего туриста таксиста разыскивает полиция.

Как стало известно «Фонтанке», приехавший посмотреть Северную столицу гражданин Ирландии 8 марта взял такси от Зимнего дворца до Стартовой улицы, 6, где располагается отель «Краун Плаза». Итоговый счет изумил: за поездку водитель черного «БМВ» запросил 16 тысяч. Притом что в среднем такая поездка обходится в 600 рублей. Турист платить отказался, но таксист заблокировал двери и не выпускал его из салона до тех пор, пока не получил деньги. При этом предприимчивый водитель честно выдал пассажиру чек и квитанцию об оплате.

На непредвиденные дорожные расходы и на водителя, который взял его в «заложники», мужчина пожаловался персоналу гостиницы. Те вызвали полицию.

Проводится проверка.