В Дании школьник раскопал обломки немецкого самолета с останками пилота в кабине

В Дании 14-летний школьник Даниэль Кристиансен, выполняя исследование для урока истории, обнаружил обломки немецкого самолета времен Второй мировой войны с останками пилота в кабине, сообщает телеканал CNN.

«Мы вышли на поле с металлоискателем», — приводит телеканал слова отца Даниэля Клауса. По словам мужчины, сам он надеялся, что они с сыном смогут «найти какие-то старые тарелки» или что-нибудь, что его ребенок «смог бы показать в школе». Однако вместо этого, как рассказал Клаус Кристиансен, с сыном они обнаружили «плоские обломки», в связи с чем решили взять у соседа экскаватор и «раскопали «семь-восемь метров».

«Сначала мы выкапывали много грязи, в которой были металлические обломки, а потом вдруг наткнулись на кости и куски одежды», — сообщил мужчина. Позже Кристиансен, по его словам, вспомнил, как его дед, который жил на ферме во время Второй мировой войны, рассказывал ему о том, что в этом месте разбился немецкий самолет.

«Мы полагаем, что это было в ноябре или декабре 1944 года», — сказал Кристиансен.

Изучением обломков самолета в настоящий момент занимается Исторический музей Северной Ютландии, отмечает телеканал. По словам представителя музея, в скором времени, возможно, будет установлена личность пилота. «Мы нашли бумаги пилота», — добавил он.

О находке также уведомили посольство Германии, отмечает CNN.