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09.03.2017 09:41
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Нефть Brent упала ниже $53

Ниже отметки $53 упала стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent. Об этом свидетельствуют данные торгов на Межконтинентальной бирже в Лондоне.

Утром 9 марта цена на нефть Brent достигала значения $52,96 — падение ниже $53 было отмечено впервые с 8 декабря 2016 года. По состоянию на 20:30 мск 8 марта стоимость составляла $54,16 за баррель (снижение на 3,1%), в 6:25 мск 9 марта стоимость составила $53,56 за баррель (снижение 4,426%).

При этом цена на нефть марки WTI на 6:25 мск составляла $50,61 за баррель. Снижение составило почти 5%.

Сходная динамика наблюдается и на Нью-Йоркской бирже — там нефть марки WTI подешевела до декабрьских значений. Так, в 23:00 мск 8 марта баррель нефти WTI торговался на уровне $50,36.

Как отмечает Bloomberg, сокращение цен на нефть обусловлено публикациями правительства США о том, что снижение добычи государствами ОПЕК и присоединившимися к ним странами явилось недостаточным для сокращения поставок нефти в Соединённые Штаты.

Между тем, по данным министерства энергетики США, за период с 24 февраля по 3 марта объем коммерческих запасов нефти вырос на 8,22 млн баррелей и достиг 528,40 млн баррелей. При этом эксперты прогнозировали объем роста на уровне 1,97 млн баррелей.

 

 

Источник: "Регнум"


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