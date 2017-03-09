«Проверив счетчики», мошенницы прихватили 1,5 млн у петербургского пенсионера

Доверчивый пенсионер лишился крупной суммы денег в Калининском районе Петербурга днем 8 марта. Пожилой мужчина неосмотрительно пустил в дом двоих незнакомок.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию с заявлением о преступлении обратился 78-летний мужчина. По его словам, в дверь его квартиры на улице Бутлерова позвонили неизвестные женщины, которые сказали, что им нужно проверить счётчики. Пенсионер впустил незваных гостей и ненадолго отлучился на кухню, однако этого времени мошенницам хватило, чтобы осмотреть комнату. Ушли они, прихватив накопления мужчины – полтора миллиона рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, проводится проверка.