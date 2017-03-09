Участники блокады Донбасса отказались сдать оружие
Штаб блокады торговли с Донбассом заявил об отказе выполнять распоряжение Главного управления Нацполиции в Донецкой области, запретившего ввоз в область официально зарегистрированного оружия.
«Ограничения прав граждан, которые введены по желанию начальника Нацполиции в Донецкой области, являются незаконными, следовательно, выполняться штабом не будут», — говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке штаба.
Ранее сообщалось, что участники блокады Донбасса заявили о провокации со стороны президента Украины Петра Порошенко.
Источник: "Газета.ру"
Справка:
Украинские радикалы при поддержке ряда политиков ведут торговую блокаду Донбасса с января. Из-за прекращения поставок угля на Украину Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике. В ДНР и ЛНР в ответ на блокирование железнодорожных и автомобильных путей объявили о переводе украинских предприятий под внешнее управление.