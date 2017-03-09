Участники блокады Донбасса отказались сдать оружие

Штаб блокады торговли с Донбассом заявил об отказе выполнять распоряжение Главного управления Нацполиции в Донецкой области, запретившего ввоз в область официально зарегистрированного оружия.

«Ограничения прав граждан, которые введены по желанию начальника Нацполиции в Донецкой области, являются незаконными, следовательно, выполняться штабом не будут», — говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке штаба.

Ранее сообщалось, что участники блокады Донбасса заявили о провокации со стороны президента Украины Петра Порошенко.