Лжеминер помешал торговцу цветами на Московском сделать кассу 8 марта

Рабочая смена продавца цветочного павильона в Московском районе Петербурга выдалась напряженной вечером 8 марта, однако вовсе не из-за наплыва покупателей.

Как стало известно «Фонтанке», около 19.40 по телефону «112» позвонил неизвестный мужчина. Он был лаконичен: сообщил, что у парадной дома 141б по Московскому проспекту произойдет взрыв, и отключился. На место отправились сотрудники полиции, которые обнаружили, что по указанному адресу продают цветы. Работника павильона эвакуировали, а помещение осмотрели. Ничего подозрительного не нашли, и магазин продолжил работу.

Проводится проверка.