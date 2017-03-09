У кассы в «Магните» в Купчино забыли ружье

Продавцы сетевого магазина во Фрунзенском районе Петербурга обнаружили оставленный кем-то продолговатый чехол. Оказалось, забывчивый покупатель забрал пакеты и ушел из магазина без ружья.

Как стало известно «Фонтанке», товаровед супермаркета «Магнит» на проспекте Славы, 43/49, заметила странный предмет возле кассы в половине десятого вечера 7 марта. Заглянув в защитного цвета чехол, женщина увидела там нарезное ружье. Неизвестно, сколько времени оно там пролежало, но за забытым оружием его невнимательный владелец так и не вернулся.

На следующий день о находке сотрудница торговой точки сообщила в полицию.