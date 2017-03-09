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09.03.2017 08:45

Индия потребовала от РФ передачи технологий по истребителю пятого поколения

Индия готова продолжить совместную работу с Россией по разработке и производству истребителей пятого поколения (FGFA) только при условии передачи всех технологий и помощи индийским авиастроителям в создании собственных самолетов. Об этом 8 марта сообщила газета The Times of India со ссылкой на источники в индийском Минобороны.

Решение, как утверждает издание, было принято «на высшем уровне», чтобы «не повторять всех ошибок», допущенных при заключении контракта на производство в Индии российских истребителей Су-30МКИ. «Хотя большая часть из 272 истребителей марки "Сухой" (240 введенных в строй) была изготовлена Hindustan Aeronautics (HAL) [индийский авиаконцерн], в основном они были собраны из импортируемых комплектов. HAL все еще не может производить "Сухие" самостоятельно», — заявил источник. При этом он отметил, что истребители, собираемые в Индии, стоят дороже поставляемых из России.

Индия, по информации газеты, намерена получить гарантии того, что, потратив примерно 25 миллиардов долларов на разработку FGGA, она получит 127 истребителей по приемлемой цене. Для дальнейшей работы над проектом Нью-Дели выдвигает два условия. Первое заключается в масштабной передаче технологий для того, чтобы в дальнейшем Индия могла самостоятельно модернизировать самолеты с интеграцией новых вооружений. Во-вторых, Нью-Дели хочет, чтобы работа над FGFA позволила продвинуться вперед в разработке проекта боевого самолета нового поколения AMCA, которым занимаются индийские авиастроители.

При этом ВВС Индии, как отмечает The Times of India, не устраивает российский истребитель пятого поколения Т-50, создаваемый по программе ПАК-ФА. По мнению индийской стороны, он не является полноценным стелс-самолетом, а его двигатель не обладает достаточной тягой.

14 февраля глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил журналистам, что в программе FGFA пока нет продвижения. По контракту второго этапа, о котором идет речь, должна быть запущена разработка истребителя с учетом требований индийской стороны. Стоимость работ, исполнение которых индийские военные ожидают за семь лет (в том числе три года до момента первого полета машины), оценивается в четыре миллиарда долларов для каждой из стран-участниц проекта.

Ранее сообщалось, что Дели выдвинул более 40 дополнительных требований к проекту. В частности, индийцы добиваются применения новейших российских двигателей, обеспечивающих крейсерскую сверхзвуковую скорость (предложенные АЛ-41Ф1 их не устраивают), бортового радиолокационного комплекса с круговым обзором, а также требуют понижения радиолокационной заметности.

В июне 2013 года Россия завершила контракт первого этапа объемом 295 миллионов долларов, по которому разрабатывался технический облик будущей машины. Базой для проекта служит российский истребитель пятого поколения, создаваемый по программе ПАК ФА.

 

Источник: "Лента.ру"


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