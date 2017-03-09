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09.03.2017 08:29

СМИ: республиканец Хантсман согласился стать послом США в России

Бывший губернатор штата Юта, республиканец Джон Хантсман согласился принять предложение президента США Дональда Трампа и стать новым послом США в России.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник, близкий к дипломату.

Ранее о приглашении Хантсмана на этот пост сообщали источники в администрации американского лидера Politico и телеканала CNN.

Как уточняли собеседники издания, в настоящий момент Хантсман «находился в процессе подачи документов» для того, чтобы принять эту должность.

При президенте Джордже Буше, как отмечало Politico, Хантсман работал в качестве посла США в Сингапуре, а при Бараке Обаме был представителем американской дипмиссии в Китае. Кроме того, во время прошлогодней президентской кампании, по информации издания, дипломат был «откровенным критиком» Трампа.

Официально, как рассказали источники Politico, пост посла США в России Хантсману предложили занять «на этой неделе». По их информации, дипломат планирует принять это предложение. Сам Хантсман информацию о своей возможной новой должности изданию комментировать отказался.

В 2012 году, как напоминает Politico, Хантсман баллотировался в президенты США, однако позже объявил о своем выходе из президентской гонки. Тогда он призвал своих сторонников поддержать кандидатуру Митта Ромни.

В октябре прошлого года из-за видео «Голливудский доступ» Хантсман призывал отказаться от своих политических амбиций на пост главы США и Дональда Трампа. Однако с тех пор, как отмечают источники Politico, отношения дипломата и нынешнего президента США «потеплели».

 

Источник: РБК


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