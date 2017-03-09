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09.03.2017 08:37

Из горящего дома на Замшиной эвакуировали 12 человек

Пожарные в ночь на 9 марта почти час тушили квартиру в Калининском районе Петербурга. По словам очевидцев, из дома спасли 12 человек, в числе которых – инвалид и двое детей.

Из горящего дома на Замшиной эвакуировали 12 человек

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре в доме №25/1 по Замшиной улице поступила в четыре часа ночи. На место оперативно прибыли 2 пожарных расчета и 8 человек, которые через пятьдесят минут справились с огнем.

В однокомнатной квартире выгорело десять квадратов обстановки. По данным спасателей, никто не пострадал.

Очевидцы сообщили «Фонтанке», что с верхних этажей, в том числе из окон по лестнице, эвакуировали 12 человек, среди которых были двое детей и лишенный способности двигаться человек. Спасать людей пожарным помогал водитель.

Жители жалуются, что за последние полгода пожар в приспособленной под жилье дворницкой случается уже второй раз.

Напомним, что накануне, 8 марта, пожарные уже выезжали на Замшину улицу. В доме №27/4  огонь из одной квартиры перекинулся на балкон соседей.

 

 


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