Конгресс запретил Пентагону сотрудничество с "Рособоронэкспортом"

Палата представителей США 8 марта одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 финансовый год, который, в частности, предусматривает запрет на сотрудничество ведомства с "Рособоронэкспортом".

В целом этот документ, рассчитанный до конца сентября 2017 года, предусматривает выделение на военные нужды 578 миллиардов долларов. За него проголосовал 371 конгрессмен, против — 48.

"Никакие из этих средств не могут быть использованы министром обороны для заключения контрактов с "Рособоронэкспортом", — говорится в документе. В нем указывает, что это ограничение должно действовать до тех пор, пока российская корпорация не прекратит "поставки летального военного оборудования (правительству) Сирии, а также пока российские вооруженные силы не покинут Крым".

Глава Пентагона может попытаться изменить эту установку, если после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки решит, что такое сотрудничество отвечает американским интересам. Также он должен будет убедить в этом профильные комитеты конгресса.