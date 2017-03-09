Как феминистки вернули себе 8 Марта

Международный женский день феминистки Москвы и Петербурга отмечали в полиции. Если в столице вместо протокола об участии в незаконной акции девушек поздравили с праздником, то в Петербурге применили мужскую силу.

8 марта в России, как и во всем мире, феминистки вышли на улицы, чтобы напомнить о правах женщин, вместо этого полицейские попросили их не портить людям праздник, поваляли по земле и отвезли в отделение. Как боролись за свои права феминистки Москвы и Петербурга, следила "Фонтанка".

Международный женский день более 100 лет назад предложила учредить Клара Цеткин на Второй Международной социалистической женской конференции. Это произошло в 1910-м, спустя несколько лет после того, как в Нью-Йорке прошла многотысячная акция, в ходе которой женщины потребовали сократить рабочий день, платить им также, как и мужчинам, и дать возможность голосовать.

По задумке феминисток начала 20 века в Международный женский день женщины должны устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам. Не забыли о изначальных намерениях своих предшественниц и феминистки 21-го века. В Нью-Йорке на улицы вышли тысячи, прошли акции и в других городах Америки, говорили о правах на улицах в Польше, Бразилии Египте, Мексике и других странах. Вышли на акции и в России.

Шуму наделало мероприятие петербургских и московских феминисток, которые смогли забраться на стены Кремля и вывесить баннер "200 лет мужчины у власти – долой!". Также они развернули на территории Кремля растяжки

"Женщину – в президенты", "Нас большинство", "Женщину – в патриархи", "Вся власть – женщинам". Надписи были выполнены на юбках, по утверждению феминисток, в связи с этим им и удалось пройти досмотр для прохода в правительственное здание. Кроме того, феминистки вывесили баннер "Национальная идея – феминизм" и зажгли "фаера" на одной из кремлевских башен.

"В России декларируется равенство между мужчинами и женщинами. Однако, на самом деле, это равенство – миф. Разница в заработной плате между мужчинами и женщинами за равный (!) труд по данным Росстата составляет 40%. На всех статусных постах предпочитают видеть мужчин. Например, подавляющее большинство мировых судей – женщины. Но в Верховном и Конституционном суде почти все – мужчины. И это касается практически всех профессий. Не говоря уже о том, что 456 профессий женщинам запрещены",-говорилось в распространённом заявлении феминисток.

Действо, по словам очевидцев, длилось недолго: через некоторое время участницы акции были задержаны и доставлены в ОВД. А спустя несколько часов девушек, в том числе трёх петербургских активисток, отпустили. Вопреки традициям оппозиционных акций протоколы составлять не стали, якобы – по случаю праздника. Такой жест со стороны полиции живо начали обсуждать в соцсетях и даже связали с неким трендом последних дней, получившим условное название "оттепель". Будто бы в рамках подготовки президентских выборов власти пошли на послабление, отпустив воспитательницу детского сада Евгению Чудновец, получившую срок за репост, и помиловав Оксану Севастиди, осужденную за СМС о перемещении российских войск.

Этот тренд, если такой есть, пока не дошёл до Петербурга, где 8 марта задержали с десяток феминисток на Невском проспекте. Девушки и сочувствующие им молодые люди собирались пройти шествием от Малой Садовой улицы до Дворцовой площади. До конца маршрута дошли не все. В районе Малой Конюшенной улицы около 50 активисток и активистов остановила полиция. В этот момент защитники прав женщин пели песни, мужчины били в барабаны, девушки вспоминали советского поэта Аркадия Коца, написавшего строки "если ты надавишь плечом и если мы надавим вдвоём, то стены рухнут, рухнут, рухнут и свободно мы вздохнём".

Вздохнуть свободно не вышло, феминисток потащили в полицейские машины. Девушки хватались друг за друга, полицейские – за них. Активисток роняли на землю, те кричали, очевидцы скандировали "позор".

Одна из феминисток, успев несколько раз оказаться на асфальте, вместе с собой тащила двухметровый плакат с изображением женщины, которая замахивается мечом над драконом с тремя человеческими головами – патриарха Кирилла, депутата Госдумы Виталия Милонова и сенатора Елены Мизулиной.

Спустя два часа 14 человек оказались в 78 отделении полиции на улице Чехова. В том самом, где несколько месяцев назад побывал фотограф Давид Френкель, снимавший ЛГБТ акцию. В 78 отдел ему тогда вызвали скорую, врачи привязали фотографа к стулу, судя по видеозаписям, хватали за шею, по утверждению молодого человека, – душили.

В этот раз в 78 отделе было не менее драматично. На помощь к задержанным сразу приехали их соратники, однако в сам отдел их не пустили и даже вызвали ОМОН. По утверждению очевидцев, у отделения вновь начались стычки. Правда, судя по всему, серьёзных последствий они не возымели, ОМОН спустя непродолжительное время уехал, а часть волнующихся все же пустили в отдел полиции.

Оформление материалов растянулось до позднего вечера. По свидетельствам полицейских, творящееся в 78-м можно было описать, как балаган.

В ночи почти всех участников акции отпустили домой до суда с протоколами об участии в несанкционированном мероприятии и сопротивлении полиции. Ночевать в отделе оставили двоих, в том числе единственного задержанного мужчину с татуировкой на голове "Свобода".

Участие в несогласованном митинге может грозить феминисткам штрафом или работами, за неповиновение могут арестовать до пятнадцати суток.

По мнению полицейских, феминистки мешали остальным женщинам праздновать 8 Марта. На одном из видео с акции страж порядка так и говорит: "Не мешайте другим наслаждаться праздником".

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"