Опаздывающий "Аллегро" прибыл в Петербург

Скоростной поезд, который задержался на границе с Финляндией из-за поломки впереди идущего состава, к ночи 8 марта благополучно доехал до Северной столицы.

Согласно таблице фактического движения поездов на сайте РЖД, "Аллегро" прибыл в Петербург из Хельсинки в 23:47, с опозданием на двадцать минут.

Напомним, поезд задержался на границе с Финляндией, на станции Вайниккала, из-за происшествия на путях. По данным читателей "Фонтанки", виноватым в опоздании был сломавшийся на путях перед "Аллегро" состав.