Во всем виноват «Витязь»

СКА проиграл московскому «Динамо» в первом матче полуфинала Западной конференции. Ошибок было много, но сами армейцы с Невы решили в итоге, что виноваты не они.

Помощник главного тренера СКА Харийс Витолиньш за два дня до 6 марта пытался убедить журналистов, что ничего особенного в противостоянии с «Динамо» нет, и 8-дневная пауза между двумя раундами плей-офф, которая возникла из-за досрочной победы над «Витязем», пойдет команде только на пользу. Все они профессионалы и им не важно, с кем и когда играть. Понятно, что он немного лукавил.

Как может быть обычным противостояние против команды, с которой Витолиньш вместе со Знарком дважды выигрывал Кубок Гагарина (это раз), и из которой они ушли по причинам, мало имеющим отношение к спорту (это два). Знарок до сих пор не протягивает руку генеральному директору москвичей Андрею Сафронову. Для любого человека в такой ситуации было бы делом чести доказать бывшему боссу, насколько он ошибался.

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Обстановка в СКА соответствующая. Путь к пресс-центру в Ледовом дворце проходит через площадку, которая, как правило, используется гостевой командой для разминки. Не стало исключением и «Динамо». Москвичи, став в круг, перебрасывали друг другу футбольный мяч.

Суть в том, что через эту зону проходят не только журналисты, а вообще все: технический персонал, отряды стюардов и десятки еще самых разных людей. И все останавливаются посмотреть, сфотографировать. Опять же, ничего необычного. Стандартная ситуация для домашних матчей СКА. В то же время армейцы с Невы разминались в противоположном конце Ледового, там, где после матчей игроки дают флеш-интервью. Раньше посмотреть на их разминку тоже можно было без проблем. Перед игрой с «Динамо» доступ туда вдруг ограничили.

– Почему? – спрашиваю у женщины, буквально собственной грудью перекрывшей проход.

– Распоряжение главного тренера, – ответила она. – Вы хотите, чтобы я его лично позвала?

Отвлекать Знарка перед столь важной игрой совершенно не хотелось. Да и потом, все, что мне было нужно, я уже увидел. На разминке «Динамо» хоккеисты улыбались и в голос подшучивали друг над другом. Игроки СКА занимались в тишине.

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Матч с «Динамо» получился именно таким, как мы и предсказывали : очень тяжелым и совершенно не похожим на то, что было в первом раунде с «Витязем». Динамовцы не лезли вперед, действуя в зоне СКА методично, но упорно, при этом очень строго играя у своих ворот. У них получилось почти полностью закрыть два ведущих звена петербуржцев. В результате Ковальчук, Шипачев, Дадонов и Кетов нанесли всего по одному броску.

Все пошло не так с самого начала. СКА пропустил первым, и такого еще в этом плей-офф с ним не происходило. С трудом отыгравшись (зато шайба Гусева получилась на загляденье), пропустил снова. Чтобы сравнять вновь, армейцам с Невы пришлось попотеть. Если бы не судья, в третьем периоде четыре раза подряд удалявший «Динамо» (дважды удаления наложились друг на друга, и СКА успел поиграть с двойным преимуществом 5 на 3), то все могло бы закончиться в основное время. Да, в большинстве СКА действовал просто ужасно, хотя до сегодняшнего дня это было едва ли не главное оружие петербуржцев. Всего одна реализованная попытка из семи, хотя в регулярном чемпионате СКА забивал в среднем почти в каждом третьем случае.

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После четвертого удаления подряд в третьем периоде тренерский штаб «Динамо» во главе с Сергеем Орешкиным был настолько эмоционален, что казалось: вот-вот и кто-то из них выпрыгнет на лед, и в ход пойдут уже не только слова. Справедливости ради отметим, что пара из нарушений, зафиксированных в эти минуты со стороны москвичей, действительно выглядели спорными. Однако на послематчевой пресс-конференции Орешкин сразу отмел любые попытки журналистов разговорить его на эту тему.

«Без комментариев», – дважды повторил он.

«Динамо» все перетерпело и было вознаграждено за это. В овертайме на 78-й минуте 21-летний защитник СКА Артем Зуб преждевременно выскочил на лед, оказавшись шестым игроком своей команды на льду, армейцы получили удаление за это, а «Динамо» свой шанс не упустило. Затолкал шайбу в ворота Коскинена нападающий Максим Карпов, ставший автором всех трех голов своей команды.

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К Коскинену нет никаких претензий только в первой из трех пропущенных им шайб. Там непонятно, что делали на «пятаке» защитник Егор Яковлев и нападающий Ярно Коскиранта, пока все тот же Карпов все по той же схеме забивал после наброса на ворота. Во втором голе Коскинен плохо сыграл ловушкой, в третьем не проконтролировал отскок, хотя, опять же, его могли бы подстраховать и партнеры. Впрочем, ничего нового. О нестабильной игре финского вратаря известно давно, как и о том, что в напряженных концовках он начинает нервничать и допускать ошибки. Все это мы видели в прошлом году. Тем больше вопросов к тренерскому штабу оставить в запасе более стабильного Игоря Шестеркина.

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Впрочем, паники у хоккеистов СКА пока не заметно. Причина поражения тоже нашлась быстро.

«Не сказал бы, что «Динамо» как-то особенно перестроило игру в овертайме. Просто мы пару раз не добили шайбу, потом получили необязательное удаление. В результате они забили гол. Шайба в ворота сегодня просто не шла. «Динамо» дает играть у себя в зоне. Надо вылезать на ворота, создавать помеху вратарю. Тогда, думаю, шайба пойдет в ворота. У нас нормальное физическое состояние. В раздевалке нормальная атмосфера. Эмоции в порядке. Просто надо перестроиться и начать проявлять характер», – заявил нападающий Александр Барабанов.

«Никто не говорил, что будет просто. Слишком долгий был перерыв. Это, наверное, сказалось. Нужно успешнее играть в большинстве. В остальном все нормально, двигаемся дальше. Никаких сюрпризов соперник не преподнес. Играли как обычно. Ничего нового. Теперь нам нужно чуть-чуть перестроиться, начать играть попроще, так, как это делает «Динамо». Ошибка Артема Зуба в овертайме? Такое бывает. Разберем этот момент и постараемся такого больше не допускать», – высказал свое мнение защитник Егор Яковлев, проведший один из худших матчей в этом сезоне.

В том же ключе высказался и главный тренер СКА Олег Знарок.

«Сегодня у нас не получилась игра. Слишком долгий у нас был перерыв. Ничего страшного не произошло», – подчеркнул он.

Не надо было так легко обыгрывать «Витязь», это мы поняли.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»