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09.03.2017 10:00
7 Комментариев

Зачем Абхазия вооружает российский бизнес

Майор в отставке, застреливший в Петербурге обидчика из наградного абхазского ствола, побудил «Фонтанку» присмотреться к рынку почетного оружия.
Зачем Абхазия вооружает российский бизнес
Петр Заборовский/Интерпресс

Если абхазское правительство награждает российского гражданина пистолетом, он становится законным собственником боевого ствола. Наградной пистолет – в России единственный легальный способ владения короткоствольным оружием. «Фонтанка» посчитала тех, кого правительство Республики Абхазии сочло достойным опасного отличия. Сограждане, отмеченные высокой наградой, оказались неприлично застенчивы.

История отставного майора Юрия Мещерякова, застрелившего при самообороне нападавшего на него налетчика, побудила «Фонтанку» поинтересоваться – а из чего, собственно, Мещеряков стрелял, когда 22 февраля 2017 года у торгового центра «Атлантик Сити» на улице Савушкина на него напали трое злодеев с травматическим оружием. Петербуржец оказался непрост и ответным огнем из боевого пистолета Макарова одного нападавшего убил, другого ранил. Прибывшим на место полицейским предъявил разрешение на пистолет, якобы полученный в награду от властей Абхазии. Впоследствии выяснилось, что пистолет имеет темную историю: был украден в Казахстане и побывал в руках у чеченских боевиков. Руководитель лицензионно-разрешительного подразделения Росгвардии заявил, что разрешение поддельное, но при обыске квартиры Мещерякова обнаружились наградные абхазские документы.

Случай с оружием из Абхазии за последнее время не единственный. 15 ноября 2016 года в подмосковном Фрязино предприниматель Григор Агекян открыл стрельбу из боевого пистолета во время конфликта с первым замглавы местной администрации. Стрелял в воздух, так что обошлось без жертв. Пистолет Агекян носил на законных основаниях – он его получил как награду от Республики Абхазии.

«Фонтанка» попыталась выяснить, сколько «абхазских» стволов находится на руках в России. Вопросы были заданы начальнику управления по организации лицензионно-разрешительной работы Росгвардии полковнику полиции Сергею Деревяшкину.

Полковник Деревяшкин объяснил: оружием по российскому закону граждан могут награждать президент, премьер-министр и главы «силовых» ведомств. А также главы иностранных государств и руководители правительств иностранных государств.

Ежегодно на учет ставится 1-1,5 тысячи единиц наградного оружия, например, в 2016 году – 1363 единицы. Но это не только пистолеты и револьверы, заметил Сергей Деревяшкин, это также нарезные винтовки и карабины, гладкоствольное огнестрельное оружие и даже холодное оружие.

Пистолетов от иностранного руководства – примерно 10 процентов, то есть не более 150 стволов в год на Россию. Подавляющие большинство из них, по словам главного специалиста по разрешительной работе, – из двух государств: Абхазии и Южной Осетии.

«Фонтанке» не удалось узнать, сколько пистолетов поступает из Южной Осетии. По Абхазии некоторые цифры удалось обнаружить. Весной 2016 года абхазский депутат Алмас Джапуа в социальных сетях опубликовал обращение, где сообщил, что в его распоряжении оказался список граждан России, которым в 2015 году было вручено наградное оружие премьер-министром Абхазии. Знакомых имен депутат не нашел: «Оказалось, что в списке награжденных за последний год более 40 иностранных граждан, среди которых я не обнаружил ни одного человека, имеющего хоть какое-нибудь отношение к Абхазии. Более 40 иностранных граждан за один только год совершили какие-то подвиги и особо отличились перед Республикой Абхазией и при этом никто не знает, что это за люди и за что они могли быть награждены государством столь высокими наградами».

Скандала не получилось, Алмаса Джапуа, видимо, не услышали. Следы в прессе быстро потерялись. Журналистка из Сухума Стелла Адлейба попыталась выяснить личности некоторых награжденных в своем материале на сайте sukhum.moscow. Сейчас этой публикации на сайте нет. Как объяснила «Фонтанке» Стелла Адлейба, ресурс был подвергнут DDoS-атаке, после чего на сайте не осталось упоминания ни о наградном оружии, ни о Стелле.

Кабинет министров Абхазии ответил депутату, назвав его заявления «провокационными» и «искаженными». Практика награждения оружием, утверждают в кабмине, соответствует традициям и «имеет место на протяжении многих лет»: 

«Среди лиц, которым предоставлено оружие, – видные государственные и общественные деятели, главы субъектов РФ, а также ряд иных лиц, в том числе чьи заслуги перед РА в настоящее время не подлежат огласке по соображениям государственной безопасности».

Раз уж не подлежащие огласке сведения всё равно попали в Сеть, «Фонтанка» посмотрела, чьи имена не хочет называть абхазское правительство «по соображениям государственной безопасности».

Всего в списке Алмаса Джапуа – 33 фамилии, с датами, моделями и номерами оружия. Cамые популярные стволы – модные Glok моделей 19 и 17. Встречаются Viking MP-446 (коммерческая версия пистолета Ярыгина). Smith Wesson, CZ-75, SIG-Sauer P226 и винтажный ТТ – по одному. Персоны удостоенных показались «Фонтанке» странными.

Политики, чиновники, столпы общества

Депутат Государственной думы от Чеченской республики, член партии «Единая Россия» Ахмед Догаев (серьезный Glok 17). По телефону парламентария ответил помощник и объяснил: «Ахмед Шамханович был представителем главы Чечни в Южном федеральном округе. Там было очень много работы по укреплению дружбы с Абхазией, и, возможно, не всё можно разглашать. Думаю, это и послужило причиной награждения».

Председатель Попечительского комитета Совета муфтиев России Фарит Фарисов (Viking MP446) на запрос редакции ответил письмом, в котором попросил сообщить ему фамилию и контактные данные главного редактора «Фонтанки». На вопрос о заслугах перед Абхазией и причинах награждения так и не ответил.

Председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову (Smith Wesson) запрос был направлен через пресс-службу. Спустя неделю пресс-секретарь суда объяснила, что ответа не будет: «Я не знаю, куда вы что посылали. Я в командировке. Спросить у председателя не могу, он тоже в командировке».

Заместитель руководителя департамента спорта города Москвы Альберт Чилиев (Glok 19) запрос «Фонтанки» проигнорировал.

Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска Игорь Бычков (Glok 17) на письмо не отозвался, а телефон в его приемной не отвечает.

Единственным, кто подтвердил конспирологическую версию тайных награждений, покрытых государственной тайной, стал активный член ЛДПР Камиль Зилли (Viking MP-446), неудачно баллотировавшийся в Городскую думу Балабаново в 2014 году. Он был ошеломляюще откровенен, с ходу подтвердив свою принадлежность к тайным операциям: «Я военное училище в свое время оканчивал. Поэтому, понимаете, не о всем можно говорить. Да, я там был по линии Главного разведывательного управления. Я совмещаю разведку с партийной работой в ЛДПР». Заметим, что в избирательных документах Зилли отрекомендовался психологом МГУ. По данным ЕГРЮЛ, он собственник и руководитель малоизвестного общества с ограниченной ответственностью.

Бизнес-тяжеловесы

Анатолий Палий, бывший первый замглавы АО «Газпром Газэнергосеть». судя по списку абхазского депутата, награжден пистолетом Glok 19. По телефону Палия, который удалось обнаружить в Сети, ответил некий мужчина, который пообещал вопрос «Фонтанки» передать. Ответного звонка не поступило.

Президент «Ассоциации предприятий нефтегазопромыслового и бурового оборудования» Дамир Ситдиков (Glok 19) пока на редакционный запрос не ответил.

Александр Смузиков (Glok 17) из списка Forbes, предприниматель, коллекционер и меценат, известен тем, что за всю жизнь не дал ни одного интервью.

Виктор Лабусов (ТТ), которого пресса называет «российско-белорусским олигархом», за последние годы выпал из публичного пространства, его мы найти не смогли. Так же как и бывшего члена совета директоров банка «Еврокоммерц» Андрея Майсюка,  председателя федерации ММА Альметьевска, автогонщика, близкого родственника гендиректора «Татнефти» Равиля Маганова и считающегося совладельцем Бенефит-банка Дмитрия Клюева. 

У всех этих бизнесменов есть общая черта – нам не удалось найти упоминания их имен в связи с Абхазией.

Стрелки малого бизнеса

Не удалось обнаружить и остальных награжденных. Подавляющее большинство из них – вовсе не акулы в мире капитала. Как правило, это дельцы из Сочи и окрестностей, индивидуальные предприниматели или совладельцы ООО, причем у их компаний даже невозможно обнаружить действующих телефонных номеров. Если кто из них и совершил военный или гуманитарный подвиг во имя Абхазии, эта информация избежала Интернета.

Клевета на абхазский кабинет

Собеседники «Фонтанки» из числа осведомленных лиц в оружейном мире заметили, что «награда» от Абхазии или Южной Осетии – не всегда награда. Более того, даже клевещут, намекая на возможность за сумму порядка 1-1,5 миллиона рублей обеспечить наградным пистолетом любого – при условии отсутствия судимости и административных правонарушений за последний год. Минус – необходимость личной поездки в Абхазию и возможность расстаться с деньгами, не получив ожидаемого. Миллионом на журналистский эксперимент и ненужный в редакции пистолет «Фонтанка» рисковать не стала.

800 наградных стволов Петербурга

На весь пятимиллионный Петербург сегодня зарегистрировано около 800 единиц наградного оружия, объяснил «Фонтанке» полковник Сергей Деревяшкин. Сколько из них от иностранных государств, включая Абхазию, точно не подсчитано, но не более сотни.

В списке депутата Джапуа явный петербуржец один – Вадим Жимиров. Доктор юридических наук, доктор философии, адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Собчака, в прошлом – депутат ЗакСа, президент и председатель совета директоров ОАО «Аврора». На вопрос «Фонтанки» адвокат Жимиров ответил: «Первый раз слышу. Наградного оружия от Абхазии у меня нет».

«Фонтанка» отправила запрос в кабинет министров Абхазии, поинтересовавшись, сколько всего граждан России и за какие заслуги награждены оружием от его имени. Ответ пока не получен.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (7)
anarchist
9 марта 2017 г. 11:02
"Россия — страна возможностей" (с)
Kit.
9 марта 2017 г. 10:50
Glok
Glock.
Chernousov
9 марта 2017 г. 10:48
Думаю, бандитские ЛДНР вскоре сильно собьют абхазскую цену своим предложением за соточку-другую наградить какого-нибудь защитника "русского мира" очередным стволом в России.
KORTIK
9 марта 2017 г. 10:14
Данные Дениса Короткова, наверное, тоже вскоре запросят. Адрес и все остальное. Думаю, не привыкать. А стрелок теперь под следственный? Превышение будут клеить. Хотя, если честно, доля сочувствия к нему все же есть.
Циник
9 марта 2017 г. 10:13
Меня наградите.
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