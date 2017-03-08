"Аллегро" встал на границе с Финляндией из-за сломанного впереди состава

Скоростной поезд сообщением Хельсинки-Петербург встал на станции Вайниккала из-за происшествия на путях. Насколько задерживается его прибытие, пока неизвестно.

Как сообщают "Фонтанке" читатели, поезд задерживается на границе с Финляндией из-за состава, который стоит на пути перед "Аллегро". По информации от пассажиров, причина непреднамеренной остановки связана с техническим состоянием впереди идущего поезда. Как сообщили корреспонденту "Фонтанки" в справочной службе РЖД, сам "Аллегро" в порядке, и в опоздании виновато происшествие на путях.

Сколько именно времени займёт починка состава, пока неизвестно, однако время задержки поезда по данным сайта РЖД составляет 33 минуты. В справочной уточнили, что точное время опоздания пока не ясно. Поезд должен был прибыть в Петербург в 23:27.