Полиция в Петербурге отпустила задержанных на марше феминисток

Двенадцать человек привлечены к административной ответственности за участие в петербургском марше феминисток. То, что полиция сочла нарушением в центре города, активисты без последствий повторили у дверей отдела.

Напомним, днем 8 марта десятки человек заявили о равноправии полов шествием по Петербургу. На Малой Конюшенной улице полиция провела жесткие задержания и доставила участников в ославленный 78-й отдел на улице Чехова – где психиатры скорой помощи по заявке МВД били фотографа «Коммерсанта» в целях лечения.

Как следует из опубликованного в Сети общественным защитником Динаром Идрисовым протокола, участники марша повинны в следующем:

«Граждане в количестве не менее двадцати человек с целью публичного выражения своего мнения и формирования мнения окружающих по поводу актуальных проблем общественно-политического характера о равенстве женщин в обществе. Выкрикивали лозунги «Свобода, равенство, сестринство», «Россия будет свободной». Публичное мероприятие не было согласовано с комитетом законности».

Как пояснили «Фонтанке» в отделе полиции, к административной ответственности привлекать планировалось 14 человек, но двоим потребовалась медпомощь. Двенадцать участников (среди них только один мужчина) получили протоколы по статьям 20.2 КоАП «Нарушение порядка проведения митинга» и 19.3 «Неповиновение распоряжению полицейского».

Оформление материалов растянулось до позднего вечера. По свидетельствам очевидцев, «никогда еще 78-й отдел не был так близок к состоянию балагана».

На улицу Чехова пришли десятки сторонников феминисток. Они проделали то же, что часами ранее на Малой Конюшенной. Хоровое пение сопровождалось стычками с бойцами ОМОН, а успевшие попасть внутрь сочувствующие своим количеством парализовали работу дежурной части. Также в 78-й приехали члены общественной наблюдательной комиссии Александр Холодов и Яна Теплицкая.

Ближе к вечеру в отдел доставили казенную еду. Задержанные предпочитали переданные соратниками бананы и кофе.

После 21.00 феминисток начали выпускать, причем без уведомления, когда они должны явиться в суд для рассмотрения протоколов. Ночевать, по предварительным данным, оставят двух человек.

Участие в несогласованном митинге наказывается штрафом или работами, за неповиновение могут и на пятнадцать суток арестовать.

Видео задержания: