СКА начал серию с «Динамо» с поражения
С поражения начал хоккейный клуб СКА противостояние с московским "Динамо" в полуфинале Западной конференции КХЛ сегодня, 8 марта, в Петербурге. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) в пользу гостей.
Все шайбы у «Динамо» забили один игрок – нападающий Карпов (5 минута, 34, 78). В двух случаях из трех ему асисстировал Терещенко. Голами у СКА отметились: Гусев (23), Дацюк (54). Серия продлится до четырех побед одной из команд
Напомним, в четвертьфинале плей-офф СКА со счетом 4-0 обыграл подольский «Витязь».