При столкновении поезда с автобусом в Миссисипи погибли четыре человека

В результате столкновения поезда с туристическим автобусом в американском штате Миссисипи погибли четыре человека, сообщает 8 марта Associated Press.

Автобус перевозил туристов из Техаса. На железнодорожных путях поезд ударил автобус в бок. Погибли четыре человека, семнадцать пострадали, в том числе семеро — в критическом состоянии.

По словам очевидцев, причиной аварии стало то, что автобус застрял на крутом железнодорожном переезде. Автобус простоял около пяти минут, пассажиры входили и выходили из него, прежде чем появился поезд.

Тем не менее власти отказываются окончательно называть причину инцидента, ведется расследование.