КНДР: В Малайзии погиб не Ким Чон Нам, а гражданин республики Ким Чхоль

Власти КНДР рассказали о гибели гражданина своей страны Ким Чхоля 13 февраля в аэропорту Малайзии, передает РИА Новости.

«13 февраля сего года в Малайзии гражданин нашей республики Ким Чхоль, обладающий дипломатическим паспортом, упал в шоке перед посадкой на самолет и скончался на пути в больницу», — сообщили в посольстве Северной Кореи в России.

Дипломаты также подчеркнули, что умерший на протяжении долгого времени страдал от сердечного заболевания, а среди его вещей были найдены лекарственные препараты для лечения сердца, и заявили, что граждане Северной Кореи не причастны к его смерти.

«Вначале малайзийская сторона, поднимая шумиху о «закулисных махинации КНДР», незаконно арестовала Ли Зен Чхола как зачинщика данного события. А освобождение его говорит, что наши граждане не причастны к данному делу, из чего можно понять, что малайзийская сторона сама призналась в непричастности нашей страны», — отметили в посольстве.

Представители КНДР также выступили против проведения экспертизы ДНК и назвали грубым нарушением закона о неприкосновенности прав человека требование малайзийской стороны установить личность умершего.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак впервые напрямую обвинил власти Северной Кореи в убийстве Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, 13 февраля, в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура.