Еще
19:49 08.03.2017
Пришлите свою новость!
19:31
КНДР: В Малайзии погиб не Ким Чон Нам, а гражданин республики Ким Чхоль
19:18
Скорая помощь попала в ДТП на Фучика
18:57
Космическая компания создателя Amazon получила первый контракт на запуск спутника
18:42
Путин похвалил Lada Kalina
18:41
У украинского топ-менеджера нашли в доме позолоченный рукомойник
17:53
Путин: Зарплата врачей в 2018 году должна быть 200% от средней по региону
17:32
В Пулково раздали пять тысяч живых цветов
17:15
Возле АЗС на Пулковском нашли снаряд времён ВОВ
17:07
В кафе на Садовой нашли гранату
16:54
Через 20 дней граждане Грузии смогут посещать Европу без виз
16:28
В Петербурге на Невском проспекте задержали феминисток
16:08
В Париж ввезли опасный коронавирус
16:07
Серена Уильямс потеряет титул первой ракетки мира
15:54
Трамп назвал женщин жизненно важными для экономики США
15:33
Более 30 человек погибли в теракте в госпитале Кабула
15:12
Tinder выпустил элитную версию для супермоделей и топ-менеджеров
14:58
Россияне на 8 Марта не горят желанием ехать в Финляндию
14:43
В Apple заявили об устранении упомянутых WikiLeaks уязвимостей
14:33
Петербургских феминисток задержали за акцию по "захвату Кремля"
14:20
Угнанные «Жигули» нашли быстрее, чем хозяин их «потерял»
13:56
В Петербурге пройдет Первое всероссийское ФотоСвиенале
13:55
Арестованного полковника УФСИН Мойсеенко поместили в «волшебный дом»
13:52
Пожар в промзоне завода имени Калинина на Васильевском локализовали
13:49
В Сербии нашли семь утерянных в 1941 году картин Николая Рериха
13:43
Пристройку завода им. Калинина на Васильевском тушат 17 расчетов
13:39
Власти Малайзии впервые напрямую обвинили КНДР в убийстве Ким Чон Нама
13:36
На Беринга «Ларгус» сломал забор и столб
13:28
Американца судят за покушение на убийство манекена
13:27
Мотоциклисты устроили покатушки на тающем льду канала Грибоедова
13:25
28 российских вузов вошли в предметный рейтинг QS
13:03
Лиза Боярская прочтет детям книгу о старушке и щенке
12:50
В сестрорецком отеле Retour горела баня
12:37
Скарлетт Йоханссон cнова станет невестой
12:19
Европейские пассажиры признали аэропорт Хельсинки лучшим
11:44
WikiLeaks: У ЦРУ есть 5 скрытых серверов прослушки, которые называются «Покет Путин»
11:24
Правительство РФ вспомнило, что женщины отличаются от мужчин, и утвердило стратегию
11:06
ДПС поздравляет с 8 Марта
10:44
Стихи на 8 Марта - в поздравлении Путина
10:39
В центре Петербурга "фокусник" унес из магазинов 4 смартфона
10:34
При пожаре на Замшиной улице пострадали две квартиры
10:19
В Сосновом Бору автобус со строителями ЛАЭС попал в ДТП — семеро пострадавших
09:58
Двое в масках не смогли взять кассу на АЗС и от злости кидались чипсами
01:33
В “Авроре” покажут классические мюзиклы
01:16
«Наадя» подарит Петербургу большой и нежный концерт
00:50
«Реал» и «Бавария» прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов
00:42
Глава ОПЕК не ожидает пикового спроса на нефть в ближайшие годы
00:26
В Сирии армия освободила от боевиков водонапорную станцию в Алеппо
00:14
Глава BP планирует расширить сотрудничество с Россией
07/03
Wikileaks: ЦРУ потеряло контроль над большей частью своего хакерского арсенала
07/03
Госсекретарь США Тиллерсон пообещал Климкину сохранить санкции против России
07/03
СМИ: В совет директоров «Роснефти» может войти глава швейцарской Glencore
07/03
Ученые назвали полезную для сердца диету
07/03
Цены на нефть растут
07/03
Госконтракты Министерства обороны РФ освободили от казначейского контроля
07/03
Начальники генштабов России, Турции и США обсудили Сирию и Иран
07/03
Сноуден считает подлинными документы WikiLeaks про ЦРУ
07/03
Wikileaks: ЦРУ может контролировать смартфоны с iOS и Android
07/03
Украина пригрозила санкциями «дочке» Сбербанка
07/03
Саудовская Аравия посетовала на скорость сокращения нефтедобычи в России
07/03
Подопечные фонда «Линия жизни» встретились со своим кумиром Сергеем Лазаревым в Петербурге
07/03
Wikileaks: ЦРУ может взламывать защиту Telegram и WhatsApp
07/03
Защита Ильдара Дадина пожаловалась в ЕСПЧ на незаконное содержание в колонии
07/03
Следствие заинтересовалось финансированием центра Рерихов из Мастер-банка
07/03
Дадин подаст заявление на реабилитацию за содержание под стражей
07/03
СКР возбудил два дела после конкурса на раздевание в клубе Благовещенска
07/03
За отпор пьяным на вызове бригаду скорой наградили медалями
07/03
СМИ узнали о принудительном выкупе активов Ахметова в Крыму
07/03
В Центре Рерихов сообщили об изъятии дневников и рукописных архивов
07/03
Лужков назвал снос кирпичных пятиэтажек в Москве «дурным делом»
07/03
В «День без женщины» в США закроются некоторые школы
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
08.03.2017 18:57

Космическая компания создателя Amazon получила первый контракт на запуск спутника

Частная космическая компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса заключила первый в своей истории коммерческий контракт на запуск спутника, сообщает The New York Times.

Контракт заключен со спутниковым оператором Eutelsat, он должен быть выполнен в течение пяти лет. Предполагается, что Blue Origin запустит спутник с помощью своей новой ракеты-носителя New Glenn, которая должна быть готова к полетам на геостационарную орбиту в 2020 году.

В настоящее время у Blue Origin есть только ракета New Shepard, основное назначение которой — суборбитальные туристические полеты. Пилотируемые запуски с ее помощью еще ни разу не проводились.

Основатель Blue Origin Джефф Безос отметил, что предпочитает развивать свои космические проекты без спешки. «Медленно — значит гладко, гладко — значит быстро», — отметил он на пресс-конференции посвященной подписанию контракта с Eutelsat.

Blue Origin основана в начале 2000-х, но первые испытательные запуски ракет этой частной космической компании состоялись только в 2015 году. Первоначально предполагалось, что Blue Origin будет заниматься только суборбитальными полетами, но затем компания объявила о планах вывода спутников на орбиту Земли.

Источник: Meduza


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35

МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30

МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39

Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»

Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Космическая компания создателя Amazon получила первый контракт на запуск спутника
Глава ОПЕК не ожидает пикового спроса на нефть в ближайшие годы
Глава BP планирует расширить сотрудничество с Россией
СМИ: В совет директоров «Роснефти» может войти глава швейцарской Glencore
Саудовская Аравия посетовала на скорость сокращения нефтедобычи в России
СМИ узнали о принудительном выкупе активов Ахметова в Крыму
Финская Ekokem готова помочь Петербургу с «Красным Бором»
Уволившийся из-за дела Шакро Молодого экс-глава СК по ЦАО устроился в «Роснефть»
Bloomberg: Россия выходит из рецессии
Против «Ростелекома» возбуждено дело из-за ограничения пропуска трафика
Вожделенный Solaris
ФНС пришла за водкой
Портовики Петербурга не поделили финнов
Окно для экспорта ищут в Петербурге
Замороженная битва за тепло на Петровском
Статистический маневр затормозил конвейер
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
Век Петербургу «Агрополиса» не видать
Не в Милан, так на Урал
За изобретение - "пять", а по бизнесу - "неуд"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербургских феминисток задержали за акцию по "захвату Кремля"

Мотоциклисты устроили покатушки на тающем льду канала Грибоедова

ДПС поздравляет с 8 Марта

vk.com/Пискаревка

При пожаре на Замшиной улице пострадали две квартиры

Трибуны на ЧМ-2018 займут "ложкари"

На намыв заселяться - по воздуху

Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30
МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей
В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00
HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
«Центр Развития»
17.02.2017 16:09
18-19 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»
Выставка недвижимости для населения «Жилищный проект» пройдёт в СКК Петербургский, расположенном по адресу пр. Гагарина, 8.
Depositphotos
15.02.2017 12:57
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.