Путин похвалил Lada Kalina
Президент России Владимир Путин в ходе общения с персоналом перинатального центра Брянской городской больницы №1 похвалил автомобили марки Lada Kalina, передает РИА Новости.
Во время встречи с главой государства одна из сотрудниц центра рассказала о том, что ездит от работы до дома на автомобиле марки Lada Kalina.
«Хорошая машина. Правда, хорошая», — сказал президент.
На слова женщины о том, что она довольна автомобилем, Путин ответил, что сам тоже «очень доволен».
Источник: Газета.ру