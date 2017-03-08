Путин похвалил Lada Kalina

Президент России Владимир Путин в ходе общения с персоналом перинатального центра Брянской городской больницы №1 похвалил автомобили марки Lada Kalina, передает РИА Новости.

Во время встречи с главой государства одна из сотрудниц центра рассказала о том, что ездит от работы до дома на автомобиле марки Lada Kalina.

«Хорошая машина. Правда, хорошая», — сказал президент.

На слова женщины о том, что она довольна автомобилем, Путин ответил, что сам тоже «очень доволен».