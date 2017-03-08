У украинского топ-менеджера нашли в доме позолоченный рукомойник

При обыске в доме директора предприятия в Днепропетровской области нашли позолоченный рукомойник. Об этом в своем фейсбуке 8 марта сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Днепропетровская прокурора объявила подозрение директору государственного предприятия «Электровозстрой» Зельдину, который списал 3 млн грн ($111,3 тыс.) за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО «Бумажная фабрика», — написал он.

По словам Луценко, подозреваемый не устранял задолженности по зарплате перед работниками предприятия в 6 млн грн ($222,6 тыс.).

«Во время обыска следователи обнаружили у растратчика государственных средств покрытый золотом рукомойник. Его блеск светит хозяину от 7 до 12 лет», — подчеркнул генпрокурор.

Ранее золотые предметы находили и у украинских чиновников. Так, у экс-президента Украины Виктора Януковича был «золотой батон» (массивное золотое пресс-папье в виде батона в натуральную величину весом 2 кг).