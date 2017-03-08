Путин: Зарплата врачей в 2018 году должна быть 200% от средней по региону

Президент России Путин заявил, что ожидает роста уровня зарплат врачей до 200% от среднего по региону к 2018 году, передает ТАСС.

«Вы знаете, что в 2018 году уровень зарплаты должен быть у врачей 200% от средней по региону, а у младшего и среднего персонала — 100%. Я исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей», — сказал он.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день данный показатель достиг 180%.