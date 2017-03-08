В Пулково раздали пять тысяч живых цветов

Сотрудники аэропорта Петербурга поздравили приехавших в город женщин с 8 Марта, раздавая им цветы у выхода из зоны получения багажа.

Как сообщает пресс-служба воздушных ворот Северной столицы, было роздано более пяти тысяч цветов. Кроме самого аэропорта, пассажирок поздравили несколько авиакомпаний. Так, например, Turkish Airlines раздавали девушкам, летящим в Стамбул, алые розы и провели розыгрыш призов. В итоге жительница Петербурга выиграла бесплатный перелёт туда-обратно самолётами авиакомпании в любую точку мира.