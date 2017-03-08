Возле АЗС на Пулковском нашли снаряд времён ВОВ

Артиллерийский снаряд со взрывчатым веществом внутри нашли строители около полудня 8 марта возле заправочной станции на Пулковском шоссе.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии, о находке правоохранительным органам сообщил начальник строительного участка. Снаряд был найден рядом с автозаправкой на Пулковском шоссе, дом 71, когда строители раскапывали землю. После осмотра находки, взрывотехники ОМОН выяснили, что снаряд представляет опасность. Сейчас участок вокруг него оцепили, в ближайшее время его обезвреживанием займутся специалисты Западного военного округа.