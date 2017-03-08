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08.03.2017 17:07

В кафе на Садовой нашли гранату

В центре города взрывотехники Росгвардии в одном из кафе обследовали гранату. Ее нашли в кафе на Садовой улице в Петербурге накануне вечером, сообщает пресс-служба силовой структуры.

Как стало известно "Фонтанке" 8 марта, вчера около девяти вечера работники кафе в доме 65 по Садовой улице нашли в туалете предмет, похожий на гранату. Об опасной находке сообщили в полицию. На место прибыли взрывотехники ОМОНа Росгвардии.

Специалисты установили, что это корпус ручной гранаты Ф-1 с запалом, однако взрывчатое вещество в гранате отсутствовало, а запал был непригоден для детонации боевого заряда.

Гранату увезли с места происшествия.

Добавим, что, по словам работников кафе, гранату нашли после серьезной ссоры между посетителями заведения.


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