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08.03.2017 16:54

Через 20 дней граждане Грузии смогут посещать Европу без виз

Грузия помещена в список стран с безвизовым сообщением с Евросоюзом, сообщает МИД страны 8 марта.

В среду официальный журнал Евросоюза опубликовал соответствующее изменение регуляции 539/2001 о визовом законодательстве. Через 20 дней с момента публикации, то есть 28 марта 2017 года, граждане Грузии смогут посещать страны Евросоюза и Шенгенской зоны без виз с краткосрочным визитом.

«Мы рады, что усилия правительства Грузии в направлении проведения реформ дали результат и принесли конкретную, ощутимую пользу населению Грузии», — говорится в заявлении МИД Грузии. Безвизовое сообщение поспособствует развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентами и формированию партнерских связей, считают в МИДе. При этом, без виз Европу смогут посещать граждане Грузии, проживающие на территории непризнанных страной республик (Абхазия и Южная Осетия — РБК).

«Важно, чтобы каждый гражданин Грузии с особой ответственностью относился к своим обязанностям и соблюдал сроки и условия безвизового сообщения с Евросоюзом», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее, 27 февраля, Совет ЕС принял положение о либерализации визового режима для граждан Грузии, приезжающих в Евросоюз на срок до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода в деловых, туристических или семейных целях.

Источник: РБК


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