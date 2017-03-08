В Петербурге на Невском проспекте задержали феминисток

В Петербурге на Невском проспекте в районе Малой Конюшенной улицы задержали феминисток. Об этом «Фонтанке» 8 марта сообщила одна из участниц акции Варвара Михайлова.

По ее словам, изначально феминистки планировали совершить прогулку по Невскому проспекту от Малой Садовой улицы. Акция должна была напомнить «окружающим и себе в первую очередь, что многие права, которые есть у женщин на сегодняшний день, – результат долгой и упорной борьбы».

На акции феминисток на Невском нереально жесткие задержания, уже 8 pic.twitter.com/QYXgSAea6A — Dave Frenkel (@merr1k) 8 марта 2017 г.

В районе 15 часов на Малой Конюшенной участниц шествия задержали полицейские. По словам задержанных, полицейские действовали грубым образом. В результате задержания активистки получили ушибы и царапины.

На данный момент восемь феминисток находятся в 78 отделе полиции.