Серена Уильямс потеряет титул первой ракетки мира

20 марта немецкая теннисистка Ангелика Кербер вернется на вершину мирового рейтинга. Она опередит американку Серену Уильямс, которая из-за травмы левого колена снялась с турниров престижной серии Premier в Индиан-Уэллс и Майами и не сможет защитить свои прошлогодние очки.

«К сожалению, я вынуждена сняться с турниров в Индиан-Уэллс и Майами. Из-за проблем с коленом просто не могу тренироваться. Я очень разочарована, но продолжаю оставаться на позитивной волне. Постараюсь как можно скорее вернуться на корт», — цитирует Уильямс официальный сайт WTA.

Серена Уильямс ранее дважды побеждала в Индиан-Уэллс и восемь раз выигрывала главный приз в Майами. В прошлом году в Индиан-Уэллс она дошла до финала, уступив Виктории Азаренко из Белоруссии (4:6, 4:6). На турнире в Майами год назад американка в третьем круге проиграла россиянке Светлане Кузнецовой — 7:6 (7:3), 1:6, 2:6.

В конце января 2017 года Серена Уильямс в финале Australian Open победила свою старшую сестру Винус (6:4, 6:4) и сместила Кербер с первой строчки в рейтинге WTA. В серии «Большого шлема» американка выиграла уже 23 турнира, установив новый рекорд Открытой эры.