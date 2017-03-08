Трамп назвал женщин жизненно важными для экономики США

Президент США Дональд Трамп в Международный женский день заявил, что женщины жизненно важны для общества и экономики. Об этом американский президент написал 8 марта на своей странице в Twitter.

«Я испытываю огромное уважение к женщинам и к тем их многочисленным ролям, которые являются жизненно важными для нашего общества и нашей экономики», — написал он.

«В Международный женский день давайте вместе отметим ключевую роль женщин как у нас в Америке, так и во всем мире», — добавил Трамп.